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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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У Києві зранку вулиці "червоні" через затори: де тягнучка

Київ • УНН

 • 18647 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Станом на 8:10 середи, 2 червня, у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

У Києві зранку вулиці "червоні" через затори: де тягнучка

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Голосіївському, Перемоги, Відрадному та на вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Новій.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Миколи Голего та на Набережному шосе.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Соборності, Дарницькому шосе та на вулиці Братиславській.

Рух на мостах — Дарницькому та Патона було ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Північному мосту спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На Південному мосту можна проїхати вільно.

Доповнення

В Україні ще цього тижня стихнуть дощі та підвищиться температура повітря, обіцяють синоптики.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла, що близько до кліматичної норми.

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