В Киеве вновь объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве вновь объявлена воздушная тревога, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
"Внимание! В Киеве снова объявлена воздушная тревога!" - говорится в сообщении.
В КГГА призвали всех срочно перейти к ближайшему укрытию.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.