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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 6456 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві знову оголошена повітряна тривога

У Києві знову оголошена повітряна тривога

Київ • УНН

 • 372742 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві знову оголошена повітряна тривога, передає УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

"Увага! У Києві знову оголошена повітряна тривога!" - йжеться у повідомленні.

У КМДА закликали всіх терміново перейти до найближчого укриття.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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