У Києві знову оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві знову оголошена повітряна тривога, передає УНН із посиланням на КМДА.
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"Увага! У Києві знову оголошена повітряна тривога!" - йжеться у повідомленні.
У КМДА закликали всіх терміново перейти до найближчого укриття.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.