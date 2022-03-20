В Киеве снова фиксируют загрязненный воздух, людям на правом берегу советуют не открывать окна

Цитата

"В ночь с 19 на 20 марта в Киеве снова зафиксировано увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе. В то же время качество воздуха этой ночью было в разы лучше, чем предыдущей", - написал Возный.

Детали

По его словам, в течение ночи на левом берегу Киева было зафиксировано максимальное содержание по загрязняющим веществам: взвешенные частицы (пыль) - 183 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация - 500), оксида азота - 2,8 мкг/м3 (ПДК - 400), диоксида азота - 30 мкг/м3 (ПДК - 200), диоксида серы - 23 мкг/м3 (ПДК - 500), оксида углерода - 1270 мкг/м3 (ПДК - 5000), озона - 78,4 мкг/м3 (ПДК - 160), формальдегида - 10, 4 мкг/м3 (ПДК - 35), сероводорода - 2,5 мкг/м3 .

Пристав сообщил, что на правом берегу Киева максимальное содержание составляло: взвешенные частицы (пыль) - 446 мкг/м3 (ПДК - 500), оксида азота - 1,8 мкг/м3 (ПДК - 400), диоксида азота - 17,6 мкг/м3 (ПДК - 200), диоксида серы - 5,2 мкг/м3 (ПДК - 500), оксида углерода - 596 мкг/м3 (ПДК - 5000), озона - 80 мкг/м3 (ПДК - 160).

"Ночное ухудшение качества воздуха, среди прочего, связано с пожарами в зоне боевых действий и с замедлением ветра в ночное время. По состоянию на 9:20 20 марта наблюдается улучшение качества атмосферного воздуха, превышения предельно допустимых концентраций отсутствуют", - рассказал Возный.

Он отметил, что до полной нормализации ситуации жителям правого берега рекомендуется не открывать окна и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Дополнение

19 марта сообщалось, что в Киеве и в Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, что способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.



