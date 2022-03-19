У Києві та передмісті через погоду та чисельні пожежі з'явився смог: людей закликали не палити сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві та у Київській області спостерігається загазованість повітря, пов’язана з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. У ДСНС закликають не палити листя та сміття, пише УНН.
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Як інформують у відомстві, станом на 7:00 19 березня у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС.
Протягом доби 18 березня вогнеборці ДСНС у Київській області ліквідували 21 пожежу на відкритих територія, а саме загорання трав'яного настилу, які були спричинені необережним поводженням з вогнем громадян.
Зокрема, попереджається, що випалювання сухостою та сміття завжди негативно впливає на довкілля та здоров'я людей. Тому рятувальники закликають громадян припинити таку практику і не навантажувати підрозділи ДСНС ще більше під час війни.
У КМДА також вказали, що у столиці спостерігається незначне задимлення. "Це пов'язано зі зміною погодніх умов, зокрема напрямком вітру. За даними фахівців, якість повітря відповідає нормам. Але просимо не відкривати вікна та не виходити з дому без необхідності", - відзначили у КМДА.
Доповнення
У Києві на Дарницькому районі столиці через попадання уламків збитої ракети загорілася багатоповерхівка.