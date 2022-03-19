В Киеве и пригороде из-за погоды и многочисленных пожаров появился смог: людей призвали не жечь мусор

Детали

Как информируют в ведомстве, по состоянию на 7:00 19 марта в Киевской области не зафиксировано пожаров в экосистемах, в зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.

В течение суток 18 марта пожарные ГСЧС в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территория, а именно возгорание травяного настила, которые были вызваны неосторожным обращением с огнем граждан.

В частности, предупреждается, что выжигание сухостоя и мусора всегда негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. Поэтому спасатели призывают граждан прекратить такую практику и не нагружать подразделения ГСЧС еще больше во время войны.

В КГГА также указали, что в столице наблюдается незначительное задымление. "Это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра. По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости", - отметили в КГГА.

Дополнение

В Киеве на Дарницком районе столицы из-за попадания осколков сбитой ракеты загорелась многоэтажка.