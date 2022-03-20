У Києві знову фіксують забруднене повітря, людям на правому березі радять не відчиняти вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Києві у ніч з 19 на 20 березня знову зафіксовано збільшення концентрації забруднюючих речовин у повітрі. Водночас якість повітря цієї ночі була в рази краще, ніж попередньої. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
«У ніч з 19 на 20 березня у Києві знову зафіксовано збільшення концентрації забруднюючих речовин у повітрі. Водночас якість повітря цієї ночі була в рази краще, ніж попередньої», - написав Возний.
Деталі
За його словами, протягом ночі на лівому березі Києва було зафіксовано максимальний вміст по забруднюючим речовинам: зважені частки (пил) – 183 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500), оксиду азоту – 2,8 мкг/м3 (ГДК – 400), діоксиду азоту – 30 мкг/м3 (ГДК – 200), діоксиду сірки – 23 мкг/м3 (ГДК – 500), оксиду вуглецю – 1270 мкг/м3 (ГДК – 5000), озону – 78,4 мкг/м3 (ГДК – 160), формальдегіду – 10, 4 мкг/м3 (ГДК – 35), сірководню – 2,5 мкг/м3 .
Возний повідомив, що на правому березі Києва максимальне вміст становив: зважені частки (пил) – 446 мкг/м3 (ГДК – 500), оксиду азоту – 1,8 мкг/м3 (ГДК – 400), діоксиду азоту – 17,6 мкг/м3 (ГДК – 200), діоксиду сірки – 5,2 мкг/м3 (ГДК – 500), оксиду вуглецю – 596 мкг/м3 (ГДК – 5000), озону – 80 мкг/м3 (ГДК – 160).
«Нічне погіршення якості повітря, серед іншого, пов’язане з пожежами в зоні бойових дій та із сповільненням вітру у нічний час. Станом на 9:20 20 березня спостерігається покращення якості атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій відсутні», - розповів Возний.
Він зазначив, що до повної нормалізації ситуації мешканцям правого берега рекомендується не відчиняти вікна і не виходити на вулицю без крайньої потреби.
Доповнення
19 березня повідомлялося, що у Києві та у Київській області спостерігається загазованість повітря, пов’язана з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.