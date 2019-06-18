В Киеве пропавшего без вести парня нашли повешенным

Информацию об инциденте полиция получила в 13:25.

"В Киеве в лесопарковой зоне вблизи станции метро "Красный Хутор" нашли повешенным на дереве парня. Он считался за Печерским управлением как пропавший без вести", - сказали в пресс-службе.



Правоохранители установили, что умерший был жителем Донецкой области, 2000 года рождения.



"Правовую квалификацию предоставят после проведения судебно-медицинской экспертизы", - отметили в пресс-службе.



Напомним, в Одесской области в лесополосе нашли тело повешенного мужчины.