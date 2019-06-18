У Києві зниклого безвісти хлопця знайшли повішеним
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві в лісопарковій зоні поблизу станції метро "Червоний Хутір" знайшли повішеним на дереві хлопця, який зазначався як безвісти зниклий. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Інформацію про інцидент поліція отримала о 13:25.
"У Києві в лісопарковій зоні поблизу станції метро "Червоний Хутір" знайшли повішеним на дереві хлопця. Він рахувався за Печерським управлінням як зниклий безвісти", - сказали в прес-службі.
Правоохоронці встановили, що померлий був жителем Донецької області, 2000 року народження.
"Правову кваліфікацію нададуть після проведення судово-медичної експертизи", - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, в Одеській області у лісосмузі знайшли тіло повішеного чоловіка.