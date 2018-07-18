В Киеве столкнулись Mercedes и Lanos, два человека погибли

"По предварительным данным, примерно в 6:00 автомобиль Mercedes Vito, двигаясь по улице Саперно-Слободская (со стороны проспекта Николая Бажана - ред.) Ввыехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Daewoo были смертельно травмированы", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали ДТП.

По данному факту было внесено данные ЕРДР по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) УКУ.

Напомним, на автодороге вблизи Черновцов, столкнулись 9 автомобилей: 7 легковых и 2 грузовых.