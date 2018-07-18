У Києві зіткнулися Mercedes та Lanos, двоє осіб загинули

“За попередніми даними, приблизно о 6:00 автомобіль Mercedes Vito, рухаючись по вулиці Саперно-Слобідська (з боку проспекту Миколи Бажана — ред.) виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos . Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Daewoo були смертельно травмовані”, — розповіли у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі дорожньо-транспортної пригоди.

За цим фактом було внесено данні ЄРДР за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Нагадаємо, на автодорозі, поблизу Чернівців, зіштовхнулися 9 автомобілів: 7 легкових та 2 вантажних.