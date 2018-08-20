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В Киеве женщина выбросила на помойку мертвого младенца

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В Шевченковском районе Киева женщина родила младенца в нежилом помещении, в котором живет, а потом, когда ребенок умер, выбросила ее в сумке на помойку. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

В Киеве женщина выбросила на помойку мертвого младенца

Как рассказали правоохранители, в субботу, около 21:20, в столичную полицию поступило сообщение о том, что рядом с мусорными баками на улице Андрущенко обнаружили мертвого младенца.

"Тело новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти находилось в переносной сумке для младенцев. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена ​​причина смерти. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту внезапной смерти (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, неподалеку, в нежилом помещении, они нашли мать малыша. 32-летняя уроженка Сумской области сначала сказала, что родила ребенка в больнице, а потом рассказала, что малыш появился на свет в том же нежилом помещении около 4:00 17 августа.

"По ее словам, утром через сутки женщина заметила, что мальчик не подает признаков жизни. Вечером того же дня она положила мертвого сына в сумку, вынесла к мусорному баку, а вернувшись, продолжила употреблять алкогольные напитки. Сейчас правоохранители общаются с родителями мальчика. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение в уголовном производстве", - резюмировали в полиции.

Напомним, полицейские Одесской области разыскивают женщину, которая бросила новорожденную девочку.

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