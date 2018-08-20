У Києві жінка викинула на смітник мертве немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Шевченківському районі Києва жінка народила немовля у нежитловому приміщенні, в якому мешкає, а згодом, коли дитинка померла, викинула її в сумці на смітник. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, у суботу, близько 21:20, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що поряд зі сміттєвими баками на вулиці Андрущенка виявили мертве немовля.
“Тіло новонародженого хлопчика без видимих ознак насильницької смерті знаходилося у переносній сумці для немовлят. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом раптової смерті (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці додали, що внаслідок оперативно-розшукових заходів, неподалік, у нежитловому приміщенні, вони знайшли матір малюка. 32-річна уродженка Сумської області спочатку сказала, що народила дитину у лікарні, а згодом розповіла, що малюк з’явився на світ у тому ж нежитловому приміщенні близько 4:00 17 серпня.
“За її словами, вранці за добу жінка помітила, що хлопчик не подає ознак життя. Ввечері того ж дня вона поклала мертвого сина у сумку, винесла до сміттєвого баку, а повернувшись, продовжила вживати алкогольні напої. Наразі правоохоронці спілкуються із батьками хлопчика. За результатами експертиз буде прийняте процесуальне рішення у кримінальному провадженні”, — резюмували у поліції.
Нагадаємо, поліцейські Одеської області розшукують жінку, яка покинула новонароджену дівчинку.