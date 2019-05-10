В Киеве сгорели два автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. За период с 9 мая по 10 мая в столице сгорело два автомобиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
"Первый вызов в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступил 9 мая, в 17:44 о том, что на проспекте Маяковского, 49, что в Деснянском районе столицы, в автомобиле возник пожар", - говорится в сообщении.
Пожарные немедленно прибыли на место вызова и установили, что во дворе 9-этажного жилого дома в автомобиле Ford Transit возник пожар. В 17:59 спасатели ликвидировали пожар. Пожар повредил салон автомобиля и личные вещи.
Сегодня ночью, в 3:04, в Подольском районе на улице Воздвиженская 2/1 у проезжей части дороги в автомобиле марки Volkswagen Passat произошло возгорание.
В 3:31 пожарные ликвидировали пожар.
В результате пожара в автомобиле поврежден моторный отсек, обшивка салона, багажный отсек, лакокрасочное покрытие.
Погибших и травмированных нет.
Выясняются причины возникновения пожаров.
Напомним, в Киеве расследуют поджог автомобиля секретаря городского совета.