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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103355 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128744 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112929 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 138672 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144788 просмотра

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В Киеве сгорели два автомобиля

В Киеве сгорели два автомобиля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. За период с 9 мая по 10 мая в столице сгорело два автомобиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"Первый вызов в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступил 9 мая, в 17:44 о том, что на проспекте Маяковского, 49, что в Деснянском районе столицы, в автомобиле возник пожар", - говорится в сообщении.

Пожарные немедленно прибыли на место вызова и установили, что во дворе 9-этажного жилого дома в автомобиле Ford Transit возник пожар. В 17:59 спасатели ликвидировали пожар. Пожар повредил салон автомобиля и личные вещи.

Сегодня ночью, в 3:04, в Подольском районе на улице Воздвиженская 2/1 у проезжей части дороги в автомобиле марки Volkswagen Passat произошло возгорание.

В 3:31 пожарные ликвидировали пожар.

В результате пожара в автомобиле поврежден моторный отсек, обшивка салона, багажный отсек, лакокрасочное покрытие.

Погибших и травмированных нет.

Выясняются причины возникновения пожаров.

Напомним, в Киеве расследуют поджог автомобиля секретаря городского совета.

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