У Києві згоріли два автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. За період з 9 травня по 10 травня у столиці згоріло два автомобілі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у м. Києві.
“Перший виклик до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшов 9 травня, о 17:44 про те, що на проспекті Маяковського, 49, що у Деснянському районі столиці, в автомобілі виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.
Пожежники негайно прибули на місце виклику та встановили, що у дворі 9-поверхового житлового будинку в автомобілі Ford Transit виникла пожежа. О 17:59 рятувальники ліквідували пожежу. Пожежа пошкодила салон автомобілю та особисті речі.
Сьогодні вночі, о 03:04, у Подільському районі на вулиці Воздвиженська 2/1 біля проїжджої частини дороги в автомобілі марки Volkswagen Passat відбулося займання.
О 03:31 вогнеборці ліквідували пожежу.
Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, обшивку салону, багажний відсік, лакофарбове покриття.
Загиблих та травмованих немає.
З'ясовуються причини виникнення пожеж.
Нагадаємо, у Рівному розслідують підпал автомобіля секретаря міської ради.