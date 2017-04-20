В Киеве утвердили новый порядок размещения вывесок

В документе прописаны особенности и сроки регистрации вывесок, порядок их размещения, требования к месту расположения, демонтаж самовольно размещенных конструкций и ответственность за их неудовлетворительный внешний вид. Также порядок предусматривает критерии относительно размеров, материалов, техники, стилистики и информационного наполнения вывесок.

В частности, согласно новому порядку, запрещается размещать вывески, которые будут закрывать балкон, архитектурный и скульптурный декор фасадов, таблички с названиями улиц и номерами домов. Площадь вывески не должна превышать 3 кв. м, а сама конструкция должна не создавать препятствий для эксплуатации и ремонта зданий, а также соответствовать государственным стандартам и требованиям пожарной, электрической и экологической безопасности.

Рекомендуется, чтобы стилистика конструкции гармонировала с фасадом, на котором она размещается.

Кроме того, было упрощен порядок подачи документов, согласно которым размещаются вывески. Новый документ будет устанавливать полную регламентацию всех этапов рассмотрения документов и принятия решений.

Решение поддержали 80 депутатов.

Как сообщал УНН, киевским ресторанам планируют рекомендовать общаться с клиентами и писать меню на украинском языке.