У Києві затвердили новий порядок розміщення вивісок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили новий порядок розміщення вивісок, передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.
У документі прописані особливості та терміни реєстрації вивісок, порядок їхнього розміщення, вимоги до місця розташування, демонтаж самовільно розміщених конструкцій та відповідальність за їх незадовільний зовнішній вигляд. Також порядок передбачає критерії щодо розмірів, матеріалів, техніки, стилістики та інформаційного наповнення вивісок.
Зокрема, згідно з новим порядком, забороняється розміщувати вивіски, які закриватимуть балкон, архітектурний та скульптурний декор фасадів, таблички з назвами вулиць і номерами будинків. Площа вивіски не має перевищувати 3 кв. м, а сама конструкція має не створювати перешкод для експлуатації та ремонту будинків, а також відповідати державним стандартам і вимогам пожежної, електричної та екологічної безпеки.
Рекомендується, щоб стилістика конструкції гармоніювала фасаду, на якому вона розміщується.
Окрім того, було спрощено порядок подачі документів, відповідно до яких розміщуються вивіски. Новий документ встановлюватиме повну регламентацію всіх етапів розгляду документів і прийняття рішень.
Рішення підтримали 80 депутатів.
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