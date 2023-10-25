В Киеве задержан гражданин рф: его подозревают в вымогательстве 60 тыс. долл
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве сообщено о подозрении гражданину рф в вымогательстве денежных средств с угрозой насилия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Цитата
«Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева задержан и сообщено о подозрении гражданину рф в вымогательстве денежных средств с угрозой насилия, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что подозреваемый вместе с группой сообщников требовал денежные средства в размере 60 тысяч долларов США у гражданина Республики Таджикистан, который занимался продажей сухофруктов в столице Украины. Злоумышленники угрожали предпринимателю и членам его семьи физической расправой, если тот не согласится выплатить деньги.
«Поняв, что потерпевший не имеет возможности предоставить такую сумму средств, подозреваемый выставил ему требование выплачивать «долг» частями - по 10 тыс. долл. США ежемесячно в течение полугода», - сообщает следствие.
Именно во время контролируемой передачи первой суммы средств, подозреваемого задержали на месте совершения преступления.
По ходатайству прокурора суд избрал мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители продолжают мероприятия по разоблачению других лиц, задействованных в преступлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который вымогал у предпринимателей взятки