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У Києві затримано громадянина рф: його підозрюють у вимаганні 60 тис. дол

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Києві повідомлено про підозру громадянину рф у вимаганні грошових коштів з погрозою насильства. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У Києві затримано громадянина рф: його підозрюють у вимаганні 60 тис. дол

Цитата

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру громадянину рф у вимаганні грошових коштів з погрозою насильства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України)», - йдеться у дописі.

Деталі

Повідомляється, що підозрюваний разом з групою спільників вимагав грошові кошти в розмірі 60 тисяч доларів США у громадянина Республіки Таджикистан, який займався продажем сухофруктів у столиці України. Зловмисники погрожували підприємцю та членам його родини фізичною розправою, якщо той не погодиться виплатити гроші.

«Зрозумівши, що потерпілий не має змоги надати таку суму коштів, підозрюваний виставив йому вимогу сплачувати «борг» частинами - по 10 тис. дол. США щомісяця протягом півроку», - повідомляє слідство.

Саме під час контрольованої передачі першої суми коштів, підозрюваного затримали на місці вчинення злочину.

За клопотання прокурора суд обрав чоловіку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці продовжують заходи щодо викриття інших осіб, задіяних у злочині.

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