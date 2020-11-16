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В Одессе задержали женщину, подозреваемую в продаже украинок в сексуальное рабство за границу

В Одессе задержали женщину, подозреваемую в продаже украинок в сексуальное рабство за границу

Киев  •  УНН

 • 22123 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Одессе задержали 40-летнюю женщину, которая подозревается в продаже женщин в сексуальное рабство за границу. Сейчас ей сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"40-летняя злоумышленница на территории Украины занималась вербовкой женщин приятной внешности, которые оказались в трудном материальном положении, с целью сексуальной эксплуатации их за рубежом. За каждую украинку она получала денежное вознаграждение в размере 1000-1500 долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, установлено, что 40-летняя женщина в течение длительного времени на территории города Киева и Одессы подыскивала девушек с тяжелым материальным положением и предлагала им работу за границей с высокой заработной платой. Завербованных девушек она отправляла за границу, где их встречал иностранец и путем обмана овладевал их документами и сопровождал до места назначения. Однако, вместо обещанной работы связанной с ремеслом, девушек заставляли предоставлять услуги интимного характера клиентам в ночных клубах и гостиницах.

"Правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе, когда она пыталась переправить за границу двух завербованных девушек с целью дальнейшей их продажи для сексуальной эксплуатации. 40-летняя жительницу Одессы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В дальнейшем по месту жительства фигурантки был проведен санкционированный обыск, в результате которого сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: мобильные телефоны и черновые записи", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд для избрания ей меры пресечения. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в рейтинг ТОП-5 стран по происхождению жертв контрабанды людей в Европейском Союзе с целью сексуальной и трудовой эксплуатации вошла Украина.

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