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В Одесі затримали жінку, яка підозрюється в продажі українок у сексуальне рабство за кордон

В Одесі затримали жінку, яка підозрюється в продажі українок у сексуальне рабство за кордон

Київ • УНН

 • 22127 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Одесі затримали 40-річну жінку, яка підозрюється у продажі жінок у сексуальне рабство за кордон. Наразі їй повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

"40-річна зловмисниця на території України займалася вербуванням жінок приємної зовнішності, які опинилися у скрутному матеріальному становищі, з метою сексуальної експлуатації їх за кордоном. За кожну українку вона отримувала грошову винагороду в розмірі 1000-1500 доларів США", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України, встановлено, що 40-річна жінка протягом тривалого часу на території міста Києва та Одеси підшукувала дівчат із скрутним матеріальним становищем та пропонувала їм роботу за кордоном із високою заробітною платою. Завербованих дівчат вона відправляла за кордон, де їх зустрічав іноземець і шляхом обману заволодівав їх документами та супроводжував до місця призначення. Однак, замість обіцяної роботи пов’язаної з ремеслом, дівчат змушували надавати послуги інтимного характеру клієнтам у нічних клубах та готелях.

"Правоохоронці затримали зловмисницю в Одесі, коли вона намагалася переправити за кордон двох завербованих дівчат з метою подальшого їх продажу для сексуальної експлуатації. 40-річну жительку Одеси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому за місцем мешкання фігурантки було проведено санкціонований обшук, у результаті якого працівники поліції вилучили речові докази злочинної діяльності: мобільні телефони та чорнові записи", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину та подали клопотання до суду для обрання їй запобіжного заходу. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, до рейтингу ТОП-5 країн за походженням жертв контрабанди людей в Європейському Союзі з метою сексуальної та трудової експлуатації увійшла Україна.

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