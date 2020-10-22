Українці увійшли в топ-5 рейтинг жертв торгівлі людьми в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. До рейтингу “ТОП-5” країн за походженням жертв контрабанди людей в Європейському Союзі з метою сексуальної та трудової експлуатації увійшла Україна. Про це УНН повідомляє з посиланням на Третю доповідь Єврокомісії щодо боротьби з торгівлею людьми.
“Перша п’ятірка країн ЄС за кількістю жертв торгівлею людьми за абсолютними цифрами Румунія, Угорщина, Франція, Нідерланди і Болгарія. П’ятірка країни, що не входять в ЄС, щодо кількості жертв торгівлі людьми в ЄС були Нігерія, Китай, Україна, Марокко та Індія”, — йдеться в документі.
Загальна кількість зареєстрованих протягом 2017-2018 років в ЄС складає 14 145 жертв контрабанди людьми. Ймовірно, що фактична кількість жертв значно перевищує ці дані, оскільки багато жертв залишаються невиявленими.
Зазначається, що кількість розкриття таких злочинів та покарання винних в Європі залишається на низькому рівні. За фактом виявлених 14 145 жертв контрабанди людьми було порушено 6 163 справи, й лише 2 426 з них мали судові вироки злочинцям.
Нагадаємо, оперативники Нацполіції блокували транснаціональний канал торгівлі людьми. Організатори морем переплавляли мігрантів з Туреччини до Греції та Італії.