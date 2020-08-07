В Киеве задержали начальницу Службы по делам детей на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В столице начальницу Службы по делам детей и семьи Подольской райгосадминистрации Киева задержали при получении взятки за усыновление ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"По данным следствия, чиновница требовала деньги от семей, которые планировали усыновить малышей из детских домов. Так, беспрепятственное усыновление 4-летнего ребенка чиновница оценила в 1000 долларов США. Задержали должностное лицо на рабочем месте при получении всей суммы взятки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, служащего Киевской обладминистрации задержали во время получения 200 тыс. грн взятки.