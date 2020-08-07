У Києві затримали начальницю Служби у справах дітей на хабарі

"За даними слідства, чиновниця вимагала гроші від родин, які планували усиновити малюків із дитячих будинків. Так безперешкодне усиновлення 4-річної дитини чиновниця оцінила в 1 тисячу доларів США. Затримали посадовицю на робочому місці під час отримання усієї суми хабара", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, службовця Київської обладміністрації затримали під час одержання 200 тис. грн хабара.