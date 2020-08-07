У Києві затримали начальницю Служби у справах дітей на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У столиці начальницю Служби у справах дітей та сім’ї Подільської райдержадміністрації Києва затримали під час отримання хабара за усиновлення дитини. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
"За даними слідства, чиновниця вимагала гроші від родин, які планували усиновити малюків із дитячих будинків. Так безперешкодне усиновлення 4-річної дитини чиновниця оцінила в 1 тисячу доларів США. Затримали посадовицю на робочому місці під час отримання усієї суми хабара", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, службовця Київської обладміністрації затримали під час одержання 200 тис. грн хабара.