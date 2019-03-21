В Киеве задержали директора НИИ, который требовал 75 тыс. грн за пользование помещениями

"21 марта под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды директора государственного предприятия "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт транспортного строительства "Киевгипротранс", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, установлено, что 20 и 21 марта гражданин Украины по указанию подозреваемого перечислил на предоставленный карточный счет сумму неправомерной выгоды в размере 75 тыс. гривен. За указанную сумму директор ГП обещал не препятствовать указанному гражданину в осуществлении хозяйственной деятельности и предоставления доступа в помещения института, что фактически уже используются предпринимателем.

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После получения второй части взятки фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Задержание директора НИИ проводилось под оперативным сопровождением Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве. В настоящее время проводятся обыски по месту работы и жительства задержанного", - говорится в сообщении.