У Києві затримали директора НДІ, який вимагав 75 тис. грн за користування приміщеннями
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Директора державного підприємства “Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва “Київдіпротранс” викрили на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, передає УНН із посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону.
"21 березня за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди директора державного підприємства “Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва “Київдіпротранс”, — йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, цстановлено, що 20 та 21 березня громадянин України за вказівкою підозрюваного перерахував на наданий останнім картковий рахунок суму неправомірної вигоди в розмірі 75 тисяч гривень. За вказану суму директор ДП обіцяв неперешкоджати вказаному громадянину у здійсненні господарської діяльності та надання доступу до приміщень інституту, які фактично вже використовуються підприємцем.
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Після отримання другої частини хабара фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Затримання директора НДІ проводилось за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві. На даний час проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого", - йдеться у повідомленні.