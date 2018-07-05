В Киеве задержали мужчину, который сбежал из-под ареста и совершил убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Столичные правоохранители задержали жителя Винницкой области, который сбежал из-под домашнего ареста за ограбление и убил мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева, передает УНН.
“Мы задержали злоумышленника вблизи Святошинского райсуда. Он явился туда в качестве подозреваемого в ранее совершенном грабеже. Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. На время следствия ему избрана мера пресечения — содержание под стражей. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы”, - заявил начальник Голосеевского управления полиции г. Киева Олег Волошин.
Как отмечается, предварительно за ограбление киевлянки суд избрал злоумышленнику меру пресечения, которая предусматривала пребывание по месту регистрации. Однако мужчина проигнорировал решение и вернулся в столицу, где повторно совершил тяжкое преступление.
Позже в дежурную часть Голосеевского управления полиции обратился местный рыбак. Он сообщил, что в камышах на берегу реки обнаружил труп мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехали патрульные, следственно-оперативная группа и кинологи.
Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, во время обследования территории полицейские обнаружили мужчину с травмами головы и тела. Они установили его личность, это — 33-летний житель Хмельницкой области, который в последнее время жил в столице. Также правоохранители опросили свидетелей и выяснили, что накануне в кафе отдыхала компания мужчин — и между двумя из них возник конфликт.
“Ссора переросла в драку, дальше они покинули помещение и продолжили выяснять отношения у водоема. В результате один из мужчин задушил оппонента, забрал из его кармана 300 гривен, телефон и скрылся”, - отметили в полиции.
Для раскрытия преступления правоохранители провели комплекс розыскных мероприятий и установили лицо, которое обоснованно подозревается в убийстве мужчины. Им оказался 22-летний житель Винницы, который в марте этого года совершил грабеж. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако он бежал в столицу и совершил тяжкое преступление.
Ранее в Киеве подозреваемый мужчина бежал после внесения залога 260 тысяч гривен.