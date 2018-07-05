У Києві затримали чоловіка, який втік з-під арешту і скоїв вбивство

“Ми затримали зловмисника поблизу Святошинського райсуду. Він з’явився туди як підозрюваний у раніше скоєному грабежі. Зараз чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) КК України. На час слідства йому обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі”, — заявив начальник Голосіївського управління поліції м.Києва Олег Волошин.

Як зазначається, попередньо за пограбування киянки суд обрав зловмиснику запобіжний захід, який передбачав перебування за місцем реєстрації. Однак чоловік проігнорував рішення та повернувся у столицю, де повторно скоїв тяжкий злочин.

Пізніше до чергової частини Голосіївського управління поліції звернувся місцевий рибалка. Він повідомив, що в очереті на березі річки виявив чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та кінологи.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, під час обстеження території поліцейські виявили чоловіка з травмами голови і тіла. Вони встановили його особу, це — 33-річний мешканець Хмельницької області, який останнім часом мешкав у столиці. Також правоохоронці опитали свідків та з’ясували, що напередодні у кафе відпочивала компанія чоловіків — і між двома із них виник конфлікт.

“Сварка переросла у бійку, далі вони покинули приміщення і продовжили з’ясовувати стосунки біля водойми. У результаті один із чоловіків задушив опонента, забрав із його кишені 300 гривень, телефон і втік”, — зазначили у поліції.

Для розкриття злочину правоохоронці провели комплекс розшукових заходів та встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві чоловіка. Ним виявився 22-річний вінничанин, який у березні цього року скоїв грабіж. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак він втік у столицю і скоїв тяжкий злочин.

Раніше у Києві підозрюваний чоловік втік після внесення застави 260 тисяч гривень.