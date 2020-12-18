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В Киеве зарегистрировано уже около 100 тыс. случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 13062 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве за сутки зафиксировано 1658 новых случаев заболевания COVID-19, всего - уже 98 330 случаев. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

В Киеве зарегистрировано уже около 100 тыс. случаев COVID-19

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1658 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Умерли 17 человек. Всего за период пандемии в столице 1679 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 98 330", - отметил он.

Отмечается, что заболели:

▪️ 895 женщин (в возрасте от 18 до 92 лет);
▪️ 657 мужчин (от 18 до 100 лет);
▪️ 53 девочки (от 4 месяцев до 17 лет);
▪️ 53 мальчика (от 5 месяцев до 17 лет).

"Заболели, в частности, 66 медиков. В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил Кличко.

Кроме того, выздоровели за сутки 442 человека. Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 453, в Днепровском - 275 и в Деснянском районе - 196 случаев", - добавил мэр.

По его словам, в стационарах медучреждений города лечатся 2005 больных коронавирусной болезнью.

"Из них 20 детей. 1071 пациент - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1361 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - свыше 48%", - подытожил он.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8 часов 18 декабря зафиксировано уже 944 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 561 222 человека, летальных случаев - 16 256. Суточный прирост заболевших - более 12,6 тысяч, рост против суток раньше. Количество выздоровевших четвертые сутки подряд больше, чем количество заболевших, впрочем, количество госпитализированных за сутки держится в пределах 3 тысяч.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.

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