У Києві зареєстровано вже близько 100 тис. випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві за добу зафіксовано 1658 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом - уже 98 330 випадків. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"У Києві за минулу добу виявили 1658 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померли 17 людей. Усього за період пандемії у столиці 1679 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 98 330", - зазначив він.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 895 жінок (віком від 18 до 92 років);
▪️ 657 чоловіків (від 18 до 100 рокiв);
▪️ 53 дівчинки (від 4 місяців до 17 років)
▪️ 53 хлопчики (від 5 місяців до 17 років).
"Захворіли, зокрема, 66 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - додав Кличко.
Окрім того, одужали за добу 442 людини. Усього коронавірус подолали 31 215 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 453, у Дніпровському – 275 та у Деснянському районі - 196 випадків", - додав мер.
За його словами, у стаціонарах медзакладів міста лікуються 2005 хворих на коронавірусну хворобу.
"Із них 20 дітей. 1071 пацієнт - у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1361 людина. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах – понад 48%", - підсумував він.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 561 222 особи, летальних випадків – 16 256. Добовий приріст захворілих - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.