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У Києві зареєстровано вже близько 100 тис. випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 13062 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві за добу зафіксовано 1658 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом - уже 98 330 випадків. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

У Києві зареєстровано вже близько 100 тис. випадків COVID-19

"У Києві за минулу добу виявили 1658 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померли 17 людей. Усього за період пандемії у столиці 1679 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 98 330", - зазначив він.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 895 жінок (віком від 18 до 92 років);
▪️ 657 чоловіків (від 18 до 100 рокiв);
▪️ 53 дівчинки (від 4 місяців до 17 років)
▪️ 53 хлопчики (від 5 місяців до 17 років).

"Захворіли, зокрема, 66 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - додав Кличко.

Окрім того, одужали за добу 442 людини. Усього коронавірус подолали 31 215 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 453, у Дніпровському – 275 та у Деснянському районі - 196 випадків", - додав мер.

За його словами, у стаціонарах медзакладів міста лікуються 2005 хворих на коронавірусну хворобу.

"Із них 20 дітей. 1071 пацієнт - у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1361 людина. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах – понад 48%", - підсумував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 561 222 особи, летальних випадків – 16 256. Добовий приріст захворілих - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.

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