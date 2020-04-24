В Киеве запустили Telegram-бот для дистанционного контроля за соблюдением самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В КГГА запустили Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции. Он будет дистанционно контролировать соблюдение режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 КГГА запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.
Указано, что Telegram-бот легко и просто удалить после завершения карантина.
"Самоизолированные должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в помещение. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого", - сказал советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.
Он отметил, что такие сообщения приходят несколько раз в день. В случае, если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему отправляют уполномоченных лиц. В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции составляют протокол об административных правонарушениях и налагают штраф в 17 тысяч гривен. Полиция составила уже 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции.
Отмечается, что Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 контролирует киевлян, которые входят в группу риска, а это 40 тыс. человек. Центр уже осуществил почти 9 тысяч контактов для получения информации - звонков и опросов о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах.
Напомним, в Google рассказали, как люди придерживаются карантина по всему миру.