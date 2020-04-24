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У Києві запустили Telegram-бот для дистанційного контролю за дотриманням самоізоляції

У Києві запустили Telegram-бот для дистанційного контролю за дотриманням самоізоляції

Київ • УНН

 • 16147 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. В КМДА запустили Telegram-бот для киян, які перебувають на самоізоляції. Він буде дистанційно контролювати дотримання режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Моніторинговий центр із протидії поширенню COVID-19 КМДА запустив Telegram-бот для киян, які знаходяться на самоізоляції”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Telegram-бот легко встановити і легко видалити після завершення карантину.

"Самоізольовані мають дотримуватись обраного режиму. Проте навряд чи комусь цікаві регулярні візити перевіряючих до помешкання. Відтепер контроль можна здійснювати дистанційно. Киянину, який знаходиться на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, увімкнувши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне знаходження опитуваного", – сказав радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що такі повідомлення приходять кілька разів на день. У разі, якщо опитуваний знаходиться поза зоною самоізоляції (різниця у даних геолокації 100 метрів) чи ігнорує повідомлення – до нього відправляють уповноважених осіб. У разі підтвердження факту порушення режиму самоізоляції складають протокол про адмінправопорушення та накладають штраф у 17 тисяч гривень. Поліція склала вже 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції.

Зазначається, що Моніторинговий центр із протидії розповсюдженню COVID-19 контролює киян, які входять до групи ризику, а це 40 тис. осіб. Центр вже здійснив майже 9 тисяч контактів для отримання інформації – дзвінків та опитувань про самопочуття, про перебування в самоізоляції, про контакти.

Нагадаємо, в Google розповіли, як люди дотримуються карантину по всьому світу.

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