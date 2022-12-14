В Киеве заработали еще два заведения McDonald's
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald's. Об этом сообщили на фейсбук-странице компании, передает УНН.
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"+2 наши заведения в Киеве возобновили работу!" – говорится в сообщении.
Детали
Готовы принимать киевлян и гостей столицы заведения по адресам:
• пл. Демеевская, 1/3 (Центральный автовокзал);
• ул. В. Гетьмана, 1-А (ст. м. Шулявская).
Напомним
8 декабря McDonald's возобновил работу на Крещатике.