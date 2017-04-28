В Киеве осталось не более 10 нелегальных АГЗП

"Ориентировочно таких газовых модулей (нелегальных пунктов продажи сжиженного газа - ред.) осталось от 5 до 10 штук. Еще три недели назад их было примерно 366, однако эту цифру также нельзя считать на 100% точной, так как только псевдо-предприниматели получают информацию, планируется демонтаж, - срочно "снимают" свои заправки с места", - рассказал он.

Также, Г.Плис заметил, что борьба с нелегальными АГЗП в столице продолжается уже почти три года. Власти намерены все же навести порядок в этом вопросе, чтобы исключить не только недобросовестную конкуренцию на рынке сжиженного газа, но и потери местного бюджета, отметил он.

Как сообщал УНН, легальные операторы рынка горючего поддержали инициативу КГГА демонтировать все нелегальные АГЗП в столице.

По словам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, борьба КГГА с "нелегалами" сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.

Вместе с тем, некоторые эксперты предполагают, что после Евровидения незаконный газовый бизнес в столице может снова возобновить свою работу. В КГГА подобные предположения опровергают.