У Києві залишилися не більше 10 нелегальних АГЗП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За три тижні міській владі вдалося у десятки разів скоротити кількість нелегальних пунктів продажу скрапленого газу в столиці. Про це в інтерв’ю УНН розповів перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
“Орієнтовно таких газових модулів (нелегальних пунктів продажу скрапленого газу — ред.) залишилось від 5 до 10 штук. Ще три тижні тому їх було приблизно 366, однак цю цифру також не можна вважати на 100% точною, бо як тільки псевдо-підприємці отримують інформацію, що планується демонтаж, - терміново"знімають“ свої заправки з місця”, — розповів він.
Також, Г.Пліс зауважив, що боротьба із нелегальними АГЗП в столиці триває вже майже три роки. Влада має намір все ж навести лад у цьому питанні, аби унеможливити не лише недобросовісну конкуренцію на ринку скрапленого газу, але й втрати місцевого бюджету, наголосив він.
Як повідомляв УНН, легальні оператори ринку пального підтримали ініціативу КМДА демонтувати всі нелегальні АГЗП в столиці.
За словами генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, боротьба КМДА з “нелегалами” скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку сумлінного бізнесу.
Разом з тим, деякі експерти припускають, що після Євробачення незаконний газовий бізнес в столиці може знову відновити свою роботу. У КМДА подібні припущення спростовують.