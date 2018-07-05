В Киеве загорелось здание на территории промкомбината
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В столице пожарные подразделения тушат пожар в здании на территории промышленной комбината. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, переае УНН.
“5 июля в 12:19 на бульваре Вацлава Гавела, на территории одного из комбинатов, произошло возгорание на крыше отдельно стоящего четырехэтажного кирпичного здания на площади 700 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, для тушения привлечены 15 ед. техники и 54 чел. личного состава киевского гарнизона.
Напомним, 3 июля в историческом здании киевского Подола на улице Межигорской вспыхнул пожар.