У Києві загорілася будівля на території промкомбінату

“5 липня о 12:19 на бульварі Вацлава Гавела, на території одного з комбінатів, сталося загорання на даху окремо розташованої чотирьохповерхової цегляної будівлі на площі 700 м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до гасіння залучено 15 од. техніки та 54 чол. особового складу київського гарнізону.

Нагадаємо, 3 липня в історичній будівлі київського Подолу на вулиці Межигірській спалахнула пожежа.