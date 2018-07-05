У Києві загорілася будівля на території промкомбінату
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У столиці пожежні підрозділи гасять пожежу у будівлі на території промислового комбінату. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у м.Києві, переає УНН.
“5 липня о 12:19 на бульварі Вацлава Гавела, на території одного з комбінатів, сталося загорання на даху окремо розташованої чотирьохповерхової цегляної будівлі на площі 700 м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до гасіння залучено 15 од. техніки та 54 чол. особового складу київського гарнізону.
Нагадаємо, 3 липня в історичній будівлі київського Подолу на вулиці Межигірській спалахнула пожежа.