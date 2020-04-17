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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киеве загрязнение воздуха в пределах нормы, а в зоне отчуждения наблюдается увеличение Цезия-137

В Киеве загрязнение воздуха в пределах нормы, а в зоне отчуждения наблюдается увеличение Цезия-137

Киев  •  УНН

 • 21399 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. На сегодня в Киеве кроме пыли, концентрация всех загрязняющих ингредиентов в воздухе не превышает нормы. Однако, на пожаре в Чернобыльской зоне наблюдается небольшое увеличение концентрации в воздухе Цезия-137 непосредственно в месте горения. Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент УНН.

“Украинским Гидрометцентром, вместе с другими гидрометеорологическими организациями, ведется постоянный мониторинг загрязнения, как на территории зоны отчуждения, так и по всей территории Украины. Для этого у нас работает 129 постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в различных местах, в Киеве их 16... В течение вчерашнего дня и минувшей ночью в городе Киеве действительно наблюдалось высокое загрязнение атмосферного воздуха. Наибольшее загрязнение было вызвано жесткими примесями, превышение предельно допустимых концентраций по всей территории города составляло от 2 до 3 раз”, — отметил он.

По словам Кульбиды, такая ситуация сложилась вследствие значительного усиления скорости ветра до 20-22 м/с, перенос почв, пропаханых почв. Следующее явление которое наблюдалось — ухудшение видимости за счет того дыма, который поступал вместе с той воздушной массой.

“По состоянию на сегодня, кроме пыли, по другим ингредиентам, такие как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, концентрация загрязняющих веществ находятся в пределах, характерных для этого периода года. На днях они несколько повышаются, несколько уменьшаются, но ничего чрезвычайного по основным загрязнителях, кроме пыли не происходит”, — добавляет он.

Директор Украинского гидрометцентра сообщает, что начиная со среды сегодняшнего дня, даже касательно пыли эти концентрации существенно уже упали и они вернутся к прежнему уровню.

“Что касается радиоактивного загрязнения, то в зоне отчуждения ведется качественный мониторинг радиоактивного загрязнения и по данным превышение по гамму-фону вообще нет, все остается в тех еще пределах, что и было, а по радиоактивных выбросах, например, во время пожара делаются постоянные лабораторные анализы на выявление радиоактивных элементов, выбрасываемых при горении, то можно утверждать, что какого-то заметного роста концентрации касательно цезия-137 в атмосферном воздухе не обнаружено, они несколько больше непосредственного в зоне горения и совсем уменьшаются от той зоны на расстоянии 10 метров. Верхний слой, который подвергается горению, то он не содержит тех концентраций, которые представляли угрозу для людей”, — подытожил он.

Как ранее сообщалось в УНН, по данным мэра столицы, значительная часть задымления в Киеве, которое наблюдается со вчерашнего дня, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области.

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