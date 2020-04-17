У Києві забруднення повітря в межах норми, а у зоні відчуження спостерігається збільшення Цезію-137

ukru
16:58 • 70032 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 142895 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 241215 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 243268 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 242487 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 228432 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198234 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185730 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146019 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150159 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
67 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152698 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 158703 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138152 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 262642 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 69625 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 241217 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 243270 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 242489 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 228433 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 69625 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 22535 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138152 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152698 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112620 перегляди
Актуальне
У Києві забруднення повітря в межах норми, а у зоні відчуження спостерігається збільшення Цезію-137

У Києві забруднення повітря в межах норми, а у зоні відчуження спостерігається збільшення Цезію-137

Київ • УНН

 • 21415 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на сьогодні у Києві окрім пилу, концентрація всіх забруднюючих інгредієнтів у повітрі не перевищує норми. Проте, на пожежі у Чорнобильській зоні спостерігається невелике збільшення концентрації у повітрі Цезію-137 безпосередньо у місці горіння. Про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає кореспондент УНН.

“Українським Гідрометцентром, разом з іншими гідрометеорологічними організаціями, ведеться постійний моніторинг забруднення, як на території зони відчуження, так і по всій території України. Для цього у нас працює 129 постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря в різних містах, у Києві їх 16... Протягом вчорашнього дня і минулої ночі у місті Києві дійсно спостерігалося високе забруднення атмосферного повітря. Найбільше забруднення було викликано твердими домішками, перевищення гранично допустимих концентрацій по всій території міста становило від 2 до 3 разів”, — зазначив він.

За словами Кульбіди, така ситуація склалася внаслідок значного посилення швидкості вітру до 20-22 м/с, перенесення ґрунтів, пропаханих ґрунтів. Наступне явище яке спостерігалося — погіршення видимості за рахунок того диму, який надходив разом з тією повітряною масою.

“Станом на сьогодні, крім пилу, по інших інгредієнтах, такі як двооксид сірки, оксид вуглецю, двооксид азоту, формальдегід, концентрація забруднюючих речовин перебувають у межах, які характерні для цього періоду року. Днями вони дещо підвищуються, дещо зменшуються, але нічого надзвичайного по основних забруднювачах, крім пилу не відбувається”, — додає він.

Директор Українського гідрометцентру повідомляє, що починаючи з середи сьогоднішнього дня, навіть по пилу ці концентрації суттєво вже впали і вони повернуться до попереднього рівня.

“Стосовно радіоактивного забруднення, то в зоні відчуження ведеться якісний моніторинг радіоактивного забруднення і за даними перевищення по гамма-фону взагалі немає, все залишається в тих ще межах, що і було, а по радіоактивних викидах, наприклад, під час пожежі робляться постійні лабораторні аналізи на виявлення радіоактивних елементів, які викидаються під час горіння, то можна стверджувати, що якогось помітного зростання концентрації по Цезію-137 в атмосферному повітрі не виявлено, вони дещо більші безпосереднього у зоні горіння і зовсім зменшуються від тої зони на відстані 10 метрів. Верхній шар, який піддається горінню, то він не містить тих концентрацій, які представляли загрозу для людей”, — підсумував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, за даними мера столиці, значна частина задимлення в Києві, яке спостерігається відучора, є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,532.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,979.48