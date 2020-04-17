У Києві забруднення повітря в межах норми, а у зоні відчуження спостерігається збільшення Цезію-137

“Українським Гідрометцентром, разом з іншими гідрометеорологічними організаціями, ведеться постійний моніторинг забруднення, як на території зони відчуження, так і по всій території України. Для цього у нас працює 129 постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря в різних містах, у Києві їх 16... Протягом вчорашнього дня і минулої ночі у місті Києві дійсно спостерігалося високе забруднення атмосферного повітря. Найбільше забруднення було викликано твердими домішками, перевищення гранично допустимих концентрацій по всій території міста становило від 2 до 3 разів”, — зазначив він.

За словами Кульбіди, така ситуація склалася внаслідок значного посилення швидкості вітру до 20-22 м/с, перенесення ґрунтів, пропаханих ґрунтів. Наступне явище яке спостерігалося — погіршення видимості за рахунок того диму, який надходив разом з тією повітряною масою.

“Станом на сьогодні, крім пилу, по інших інгредієнтах, такі як двооксид сірки, оксид вуглецю, двооксид азоту, формальдегід, концентрація забруднюючих речовин перебувають у межах, які характерні для цього періоду року. Днями вони дещо підвищуються, дещо зменшуються, але нічого надзвичайного по основних забруднювачах, крім пилу не відбувається”, — додає він.

Директор Українського гідрометцентру повідомляє, що починаючи з середи сьогоднішнього дня, навіть по пилу ці концентрації суттєво вже впали і вони повернуться до попереднього рівня.

“Стосовно радіоактивного забруднення, то в зоні відчуження ведеться якісний моніторинг радіоактивного забруднення і за даними перевищення по гамма-фону взагалі немає, все залишається в тих ще межах, що і було, а по радіоактивних викидах, наприклад, під час пожежі робляться постійні лабораторні аналізи на виявлення радіоактивних елементів, які викидаються під час горіння, то можна стверджувати, що якогось помітного зростання концентрації по Цезію-137 в атмосферному повітрі не виявлено, вони дещо більші безпосереднього у зоні горіння і зовсім зменшуються від тої зони на відстані 10 метрів. Верхній шар, який піддається горінню, то він не містить тих концентрацій, які представляли загрозу для людей”, — підсумував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, за даними мера столиці, значна частина задимлення в Києві, яке спостерігається відучора, є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області.