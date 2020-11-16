В Киеве за выходные было выявлено более 50 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве за выходные было составлено 54 административных протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"За 14-15 ноября оформлено 54 административных протокола за ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения - ред.)", - сказали в пресс-службе.
Напомним, с начала 2020 года более 2800 граждан Украины погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщалось, в Киеве за выходные произошло 109 дорожно-транспортных происшествий.