У Києві за вихідні було виявлено понад 50 п'яних водіїв

"За 14-15 листопада оформлено 54 адміністративних протоколи за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння – ред.)", - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, з початку 2020 року понад 2800 громадян України померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомлялося, у Києві за вихідні сталося 109 дорожньо-транспортних пригод.