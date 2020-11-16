У Києві за вихідні було виявлено понад 50 п'яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві за вихідні було складено 54 адміністративних протоколи через керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"За 14-15 листопада оформлено 54 адміністративних протоколи за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння – ред.)", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, з початку 2020 року понад 2800 громадян України померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод.
Як повідомлялося, у Києві за вихідні сталося 109 дорожньо-транспортних пригод.