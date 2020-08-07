В Киеве за неделю составили более 100 протоколов из-за несоблюдения учреждениями правил карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На прошлой неделе в Киеве проверили 570 ресторанов, кафе, магазинов и рынков и составили 103 протокола из-за несоблюдение правил карантина. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В столице продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. Только за прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны, совместно с полицией, проверили более 570 ресторанов и кафе, магазинов и рынков нашего города. Составили 103 протокола о нарушении. Хочу отметить, что в целом, за прошлый месяц, совершили более 2,5 тысячи проверок. И составили более 550 протоколов", - отметил Кличко.
Кроме того, по его словам, закрыли за нарушение правил ограничений 8 ночных клубов и развлекательных заведений столицы.
Напомним, за сутки в Киеве обнаружили 186 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 9178 случаев заболевания.