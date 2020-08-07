У Києві за тиждень склали понад 100 протоколів через недотримання закладами правил карантину

"У столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. Тільки за минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони, спільно з поліцією, перевірили понад 570 ресторанів і кафе, магазинів та ринків нашого міста. Склали 103 протоколи про порушення. Хочу зазначити, що загалом, за минулий місяць, здійснили понад 2,5 тисячі перевірок. І склали понад 550 протоколів", - зазначив Кличко.

Окрім того, за його словами, закрили за порушення правил обмежень 8 нічних клубів та розважальних закладів столиці.

Нагадаємо, за добу у Києві виявили 186 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку пандемії у столиці зафіксовано 9 178 випадків захворювання.