У Києві за тиждень склали понад 100 протоколів через недотримання закладами правил карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Минулого тижня у Києві перевірили 570 ресторанів, кафе, магазинів та ринків та склали 103 протоколи через недотримання правил карантину. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"У столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. Тільки за минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони, спільно з поліцією, перевірили понад 570 ресторанів і кафе, магазинів та ринків нашого міста. Склали 103 протоколи про порушення. Хочу зазначити, що загалом, за минулий місяць, здійснили понад 2,5 тисячі перевірок. І склали понад 550 протоколів", - зазначив Кличко.
Окрім того, за його словами, закрили за порушення правил обмежень 8 нічних клубів та розважальних закладів столиці.
Нагадаємо, за добу у Києві виявили 186 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку пандемії у столиці зафіксовано 9 178 випадків захворювання.