В Киеве за сезон от гололеда травмировались более 7 тысяч человек

"С 14 ноября 2018 по 23 февраля 2019 в Киеве от гололеда травмировались 6712 человек из них 570 детей. Последнее обращение от трех травмированных из-за гололеда поступило 23 февраля", - сказала Вишневская.



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Напомним, 5 марта, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый). Такая же ситуация и в Киевской области.



Кроме того, завтра, 5 марта, будет облачно с прояснениями. В западных, восточных, днем и в северных, Черкасской и Винницкой областях небольшой дождь, в Карпатах, ночью и на востоке страны с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.