У Києві за сезон від ожеледиці травмувалося понад 7 тисяч осіб

"З 14 листопада 2018 року по 23 лютого 2019 року в Києві від ожеледиці травмувалося 6 712 осіб з них 570 дітей. Останнє звернення від трьох травмованих через ожеледицю надійшло 23 лютого", - сказала Вишневська.



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Нагадаємо, 5 березня, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Така сама ситуація і на Київщині.



Крім того, завтра, 5 березня, буде хмарно з проясненнями. У західних, східних, вдень і в північних, Черкаській та Вінницькій областях невеликий дощ, у Карпатах, вночі і на сході країни з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.