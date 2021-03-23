В Киеве за сутки еще более тысячи больных COVID-19, 32 человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки у еще более тысячи человек обнаружили COVID-19, 32 человека умерли. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, передает УНН.
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"Плюс 1050 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 154 036). Плюс 32 летальных случая от вируса (всего 3114)", - написал Кличко.
Детали
По словам мэра, за сутки заболели в столице:
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- 584 женщины в возрасте от 18 до 91 года
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- 408 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
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- 27 девочек от 1 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет
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За сутки в больницы столицы госпитализировали 104 инфицированных коронавирусом. Еще 528 госпитализированы с подозрением на COVID-19.
За сутки 845 киевлян преодолели коронавирус (всего 102 789).
"Больше всего случаев заболевания (за сутки - ред.) обнаружили в районах: Дарницком (232), Деснянском (190) и в Днепровском (148)", - добавил Кличко.
Согласно данным с карты СНБО по распространению коронавируса, в Киеве на сегодня болеют 48 133 человека, за последние сутки количество активных больных выросло на 173 человека.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,565 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 марта, - 11,5 тысячи, резкий скачок по сравнению с днем ранее. При этом прирост госпитализированных за сутки меньше, чем вчера - 2,5 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 333.
Болеют на сегодня в стране 266 415 человек, за последние сутки количество активных больных выросло на 3099 человек.