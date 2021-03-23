У Києві за добу ще понад тисяча хворих на COVID-19, 32 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві за минулу добу у ще понад тисячі людей виявили COVID-19, 32 людей померли. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, передає УНН.
Цитата:
"Плюс 1050 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 154 036). Плюс 32 летальних випадки від вірусу (загалом 3114)", - написав Кличко.
Деталі
За словами мера, за добу захворіли у столиці:
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- 584 жінки віком від 18 до 91 року
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- 408 чоловіків віком від 18 до 88 років
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- 27 дівчаток від 1 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років
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За добу до лікарень столиці госпіталізували 104 інфікованих коронавірусом. Ще 528 госпіталізовані з підозрою на COVID-19.
За добу 845 киян подолали коронавірус (загалом 102 789).
"Найбільше випадків захворювання (за добу - ред.) виявили в районах: Дарницькому (232), Деснянському (190) та в Дніпровському (148)", - додав Кличко.
Згідно з даними з карти РНБО щодо поширення коронавірусу, у Києві на сьогодні хворіють 48 133 особи, за останню добу кількість активних хворих зросла на 173 особи.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, - 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора - 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу - 333.
Хворіють на сьогодні у країні 266 415 осіб, за останню добу кількість активних хворих зросла на 3 099 осіб.