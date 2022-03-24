В Киеве с начала войны уже погибли 75 мирных жителей, из них - 4 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, погибли 75 мирных жителей, из них - 4 детей. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
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"В Киеве с начала русского нашествия повреждено 87 многоэтажных жилых домов и 10 частных. 12 школ и 6 детских садов. В столице погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка. Ранены 307 гражданских и 16 детей", - рассказал Кличко.
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В Киеве в Оболонском районе в результате снаряда российских оккупантов загорелся частный дом.