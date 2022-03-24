У Києві на Оболоні ворожий снаряд влучив у приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві в Оболонському районі внаслідок снаряда російських окупантів загорівся приватний будинок. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.
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"24 березня о 12:43 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у будинку в Оболонському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначили, на місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
"По прибуттю бійці встановили, що внаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок сталось загоряння покрівлі. О 13:21 займання локалізовано на площі 150 кв. м та о 13:41 – ліквідовано", - зазначається в повідомленні.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Доповнення
Раніше повідомляли, що у Києві від початку широкомасштабного вторгнення росії вже пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл.