Окупанти пошкодили в Києві вже 87 житлових будинків

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"Кількість людей, які потребують допомоги, збільшується, адже ворог своїми ударами пошкоджує житлові квартали міста. Зокрема, від початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок вторгнення росії в Україні загинуло вже 128 дітей, понад 172 — поранені.