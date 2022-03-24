Окупанти пошкодили в Києві вже 87 житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві від початку широкомасштабного вторгнення росії вже пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
Цитата
"Кількість людей, які потребують допомоги, збільшується, адже ворог своїми ударами пошкоджує житлові квартали міста. Зокрема, від початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок вторгнення росії в Україні загинуло вже 128 дітей, понад 172 — поранені.